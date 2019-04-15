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Размер скидки зависит от размера партии
Чем крупнее заказ, тем равномернее нагрузка на производство и выгоднее итоговая цена. Мы идем на встречу оптовым клиентам и дилерам.
50-60% стоимости решеток – это сложный технологический процесс (рабочее время, энергия для сложного оборудования) и длительный процесс (моделирование изделия, разметка, резка профиля, рубка листов, гибка листов, пробивка отверстий, аргоно-дуговая сварка, сборка, шлифовка, установка ламелей на заклёпки, полимеризация, запекание, контроль качества и упаковка).
Стоимость составляется из качества материалов, стоимости оборудования и расходных материалов, качества (длительности) технологического процесса. Наши изделия имеют сертификат соответствия ГОСТ Р, он опубликован на сайте. И, разумеется, в стоимость входит оплата квалифицированных специалистов производства.
Если Вам предлагают низкую цену, стоит задать себе вопрос, - "На чем экономит производитель? На качестве материалов? На процессах сборки? На креплениях? На квалификации сотрудников? На качестве покраски?"
Мы производим только качественные товары и заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном партнерстве. Свяжитесь с нами сейчас и получите подробную консультацию о сотрудничастве у наших специалистов.
Решетка наружная (RN) используется с целью закрытия проемов фасада здания либо для установки в систему вентиляции, создает превосходный внешний вид, при этом обеспечивает циркуляцию воздуха через нее, предотвращая проникновение посторонних предметов и осадков. Изготовлены из дюралевого каркаса (сплав АД31) и представляют собой рамку с установленными в горизонтальном положении оцинкованными Z-образными жалюзи. Кроме того, вентиляционная решетка может дополняться отдельным элементом – сеткой для защиты от попадания в воздуховод, шахту или внутреннее помещение птиц, животных и других нежелательных предметов. В качестве защитно декоративного покрытия используется порошковая полиэфирная окраска
Наружная решетка РН нами производится по аналогии изготовления подобной продукции от остальных производителей. Наше изделие аналогично не только по внешнему виду, но и по характеристикам. Хотя, одновременно с этим, оно обладает и многочисленными преимуществами. Они являются важными и неоспоримыми.
Одной из главных новшеств от нашей компании – это особенная фиксация ламелей. Для воплощения идеи в реальность, сотрудниками использовалась специальная запатентованная технология. Вследствие всего этого, удалось добиться действительно превосходных результатов:
- Повысилась практичность применения решетки.
- Уменьшилась себестоимость продукции.
- Ускорился сам процесс производства, в отличие от конкурентов.
Наши решетки обладают и еще одним важным преимуществом. Здесь при наличии необходимости или при неожиданной поломки любой ламели, этот компонент достаточно просто и легко заменяется. Для решения задачи нет необходимости в применении специального профессионального инструмента. Работа может быть выполнена и самостоятельно. Нет необходимости и в выполнении демонтажа. Допускается замена этого элемента даже после непосредственной установки решетки на любой разновидности современного объекта. Все ламели легко снимаются и просто заменяются.
Решетка вентиляционная РН характеризуется присутствием и последующих важных особенностей:
- Все решетки изготавливаются из высококачественного и надежного алюминия. При производстве применяется легкий сплав. Поэтому и полностью готовое к эксплуатации изделие не обладает слишком большим весом.
- В продаже представлены модели, которые прекрасно подходят для забора воздуха не только в системе кондиционирования, но и в вентиляционной системе.
- Конструкция изделия – это рама и жалюзи. Последний элемент обладает S-образной формой.
- Продукция характеризуется присутствием и высочайшего показателя прочности конструкции.
- Окрашивание решетки осуществляется термоусадочного порошкового покрытия. Изделие может обладать не только белым цветовым оттенком. Специалисты легко и без проблем могут окрасить продукцию в любой необходимый цвет.
- Возможно и изготовление изделия по индивидуальному заказу. Специалистами будет учтен не только размер, но и нужный цвет, а также остальные не менее важные пожелания.
Заказать решетку можно в любом количестве и в любое требующееся время. Доступны наиболее разнообразные, но практичные решения. При наличии необходимости всегда можно воспользоваться и грамотным консультированием от профессиональных специалистов. Услуга предоставляется полностью на бесплатной основе. В любой ситуации, наши решетки окажутся более эффективным и выгодным в финансовом плане, приобретением, нежели при покупке подобной продукции у остальных конкурентных организаций.
Мы предлагаем к покупке не просто какую-то очередную аналогичную продукцию, а действительно высококачественные решетки. Наше изделие, в отличие от оригинала, обладает более широким спектром преимуществ, а также считается значительно практичнее в эксплуатации.
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В производстве мы используем порошковые полиэфирные краски компании Micropul (Турция).
Благодаря образованию на поверхности окрашивания тонкого эластичного слоя пластмассы с высоким уровнем адгезии, создается металлопластиковое ударопрочное покрытие. Полиэфирное покрытие устойчиво к коррозионному, электрическому и тепловому (в диапазоне от — 60 до 100 градусов Цельсия) воздействию. Толщина полиэфирного слоя составляет всего 60÷200 мкм.
Для производства вентиляционных решеток применяются разные материалы, а именно:
- Пластик. Пластиковые решетки не боятся перепадов температур, химического воздействия и влажности. При этом цена на них значительно ниже, а изготавливаются они разных форм и размеров. В комплекте решетки оснащаются мелкой сеткой, которая защищает от попадания в помещения насекомых, пыли и т.п. Крепеж выполняется при помощи специальной монтажной планки. Сама планка с саморезами или дюбелями крепится к стене. В большинстве случаев пластиковые решетки имеют белый цвет, редко, но можно встретить под дерево.
- Алюминий. Такие изделия по цене дороже в отличие от пластиковых. Используемый алюминиевый профиль устойчив к коррозии, легок. Также стоит отметить его высокую прочность. Красятся такие решетки порошковым способом. Изделия являются идеальным вариантом при сечении до 1500×1500. Если сечение воздуха больше, то потребуется изделия большей прочности, а в частности металлическая решетка.
- Сталь. Хотя их вес превышает алюминиевые, но по прочности они гораздо лучше. Их производство выполняется на заказ. Изготовление жалюзи выполняется ручной сваркой. Чтобы закрепить металлическую решетку потребуется очень мощное крепление.
- Металлические
- Алюминиевые
- АРН
- АРН Арктика
- АРН Арктос
- ВР-Н3
- ЖР
- РН
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