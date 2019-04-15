Решетка наружная (RN) используется с целью закрытия проемов фасада здания либо для установки в систему вентиляции, создает превосходный внешний вид, при этом обеспечивает циркуляцию воздуха через нее, предотвращая проникновение посторонних предметов и осадков. Изготовлены из дюралевого каркаса (сплав АД31) и представляют собой рамку с установленными в горизонтальном положении оцинкованными Z-образными жалюзи. Кроме того, вентиляционная решетка может дополняться отдельным элементом – сеткой для защиты от попадания в воздуховод, шахту или внутреннее помещение птиц, животных и других нежелательных предметов. В качестве защитно декоративного покрытия используется порошковая полиэфирная окраска

Наружная решетка РН нами производится по аналогии изготовления подобной продукции от остальных производителей. Наше изделие аналогично не только по внешнему виду, но и по характеристикам. Хотя, одновременно с этим, оно обладает и многочисленными преимуществами. Они являются важными и неоспоримыми.

Одной из главных новшеств от нашей компании – это особенная фиксация ламелей. Для воплощения идеи в реальность, сотрудниками использовалась специальная запатентованная технология. Вследствие всего этого, удалось добиться действительно превосходных результатов:

Повысилась практичность применения решетки. Уменьшилась себестоимость продукции. Ускорился сам процесс производства, в отличие от конкурентов.

Наши решетки обладают и еще одним важным преимуществом. Здесь при наличии необходимости или при неожиданной поломки любой ламели, этот компонент достаточно просто и легко заменяется. Для решения задачи нет необходимости в применении специального профессионального инструмента. Работа может быть выполнена и самостоятельно. Нет необходимости и в выполнении демонтажа. Допускается замена этого элемента даже после непосредственной установки решетки на любой разновидности современного объекта. Все ламели легко снимаются и просто заменяются.

Решетка вентиляционная РН характеризуется присутствием и последующих важных особенностей:

Все решетки изготавливаются из высококачественного и надежного алюминия. При производстве применяется легкий сплав. Поэтому и полностью готовое к эксплуатации изделие не обладает слишком большим весом. В продаже представлены модели, которые прекрасно подходят для забора воздуха не только в системе кондиционирования, но и в вентиляционной системе. Конструкция изделия – это рама и жалюзи. Последний элемент обладает S-образной формой. Продукция характеризуется присутствием и высочайшего показателя прочности конструкции. Окрашивание решетки осуществляется термоусадочного порошкового покрытия. Изделие может обладать не только белым цветовым оттенком. Специалисты легко и без проблем могут окрасить продукцию в любой необходимый цвет. Возможно и изготовление изделия по индивидуальному заказу. Специалистами будет учтен не только размер, но и нужный цвет, а также остальные не менее важные пожелания.

Заказать решетку можно в любом количестве и в любое требующееся время. Доступны наиболее разнообразные, но практичные решения. При наличии необходимости всегда можно воспользоваться и грамотным консультированием от профессиональных специалистов. Услуга предоставляется полностью на бесплатной основе. В любой ситуации, наши решетки окажутся более эффективным и выгодным в финансовом плане, приобретением, нежели при покупке подобной продукции у остальных конкурентных организаций.

Мы предлагаем к покупке не просто какую-то очередную аналогичную продукцию, а действительно высококачественные решетки. Наше изделие, в отличие от оригинала, обладает более широким спектром преимуществ, а также считается значительно практичнее в эксплуатации.

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